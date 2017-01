Trasferta americana per i vip

Dopo le Baleari e la Sardegna, mete prescelte per le vacanze dei vip, ecco che nel mese di agosto in tanti si trasferiscono Oltreoceano. Sui social gli album americani della coppia Guendalina Canessa e Pietro Aradori: la showgirl e lo sportivo stanno viaggiando on the road in una sorta di luna di miele romantica. Romanticismo e studio per la ex Miss Italia Cristina Chiabotto e il fidanzato fabio Fulco. Relax e vacanze in compagnia per Martina Colombari con la famiglia e gli amici.



A Miami ci sono gli habitué Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli: i due ex gieffini trascorrono le vacanze con i figli e gli amici tra serate trasgressive e pomeriggi al sole. Felice come una bambina Laura Torrisi che qualche giorno fa cinguettava: “E poi finalmente arriva quel giorno in cui riesci ad esaudire uno dei tuoi sogni più grandi: quello di riuscire a portare la tua famiglia (o quasi, manca mio fratello..) a vedere un po' di mondo! ? Ho il cuore pieno di gioia perché aspettavo da tempo questo momento!”, a cui fanno seguito gli scatti dalla spiaggia alle Hawaii. E poi c'è Michela Coppa che posta foto dalla collina di Hollywood e non solo.