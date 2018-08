Totti-Blasi, esplosione di amore in famiglia

Non è solo passione di coppia per Ilary Blasi e Francesco Totti che hanno animato l'estate a suon di baci e avvinghiamenti hot. In vacanza al largo di Ponza l'ex calciatore della Roma e la conduttrice si "dividono" tra i tre figli. Francesco si dedica a Isabel, la piccola di casa, mentre Ilary ne approfitta per un giro sulla moto d'acqua con Chanel. Intanto Cristian mantiene l'equilibrio sulla tavola da paddle, come mostrano le immagini di Spy...

Bikini arancione per Ilary, sempre in forma strepitosa, e boxer rossi con addominali scolpiti per Francesco che dà spettacolo con un tuffo impeccabile dalla barca. In questa esplosione di energia e fisicità che coinvolge l'intera famiglia, Francesco in versione "mammo" si guadagna un bel 10 e lode mentre fa un bagno in mare con la biondissima Isabel prima di stringerla tra le braccia sullo yacht. Premuroso anche con Chanel (11 anni), che sorride al padre mentre si fa la doccia per sciacquare il sale dalla pelle.



Tutti insieme appassionatamente se la spassano in questi ultimi giorni al mare prima di tornare ai rispettivi impegni tra campionato di calcio per Totti e Grande Fratello Vip per la Blasi, scuola e attività per i bambini.