Torrisi e Pieraccioni: "Siamo separati da tempo"

"La storia tra noi è finita da molto tempo, come molti di voi avevano intuito". Con un messaggio via social network, firmato da entrambi, Leonardo Pieraccioni e Laura Torrisi rispondono al gossip che ha tenuto banco in queste ore: ossia, il presunto tradimento di Laura. La coppia, scrivono, è rimasta in buoni rapporti anche, e soprattutto, per la loro bimba.

Piccolo passo indietro: sui settimanali scandalistici arrivano le foto che immortalano Laura Torrisi mentre bacia un altro uomo. Lui è il responsabile di un villaggio turistico in Madagascar che, nemmeno tanto elegantemente, cede i selfie intimi fatti con la Torrisi. Immagini molto eloquenti che risalgono a circa un anno e mezzo fa.



Negli ambienti dello spettacolo da tempo si vociferava di qualche problema familiare nella famiglia Pieraccioni ma mai nessuna conferma. Almeno fino ad oggi. Dopo la pubblicazione degli scatti incriminati, nel tardo pomeriggio è arrivata la precisazione: "In merito alle ultime notizie che ci riguardano vogliamo fare dei chiarimenti. La storia tra noi è finita da tempo, come molti di voi avevano intuito. Il motivo per cui non ci siamo mai pronunciati sull'argomento, di comune accordo, è dato dal fatto che il processo per metabolizzare una separazione richiede tempo e non è cosa facile. Le nostre vite sentimentali si sono divise, ma è rimasta immutata la stima e la fiducia reciproca di una vita genitoriale insieme che ci auguriamo con tutto il cuore continui ad essere felice come adesso. E questa è la cosa che più ci interessa. Laura e Leonardo".