Torrisi, dopo la vacanza con Pieraccioni: “Basta illudersi”

Una settimana in famiglia sulle Dolomiti per Laura Torrisi e Leonardo Pieraccioni che hanno brindato al nuovo anno insieme alla loro bimba Martina. Poi il rientro e le frasi sibilline dell'attrice su Instagram: “La musica è finita. Tutte quelle illusioni con i tuoi "per sempre" : menzogne per ingenui. Sei stanca. Non dibatterti, rassegnati; i sentimenti non si inventano: o ci sono o non ci sono”.

La Torrisi prende una citazione di Carla Casolari e la riporta tale e quale, ma rileggendola pare calzare a pennello per una donna sconsolata e amareggiata dalla fine di una storia, di un momento che sembrava cambiare il corso della storia per poi tornare bruscamente a una realtà diversa. “Finalmente sei tornata. In te, intendo. Era ora. Mi stavi annoiando con tutti questi sogni, questa meraviglia, questa idea malsana di anime che danzano all'unisono” scrive ed è facile pensare a Laura che sogna di “danzare” con Leonardo come in un sogno che purtroppo si infrange: “Basta. Finiti i canditi. Ce l'hanno fatta tutti prima di te, imperatori e straccioni. Punto. A capo. E via di nuovo tra le stelle”. Tutto sembra riferirsi alla storia d'amore della Torrisi e Pieraccioni, ma poi un follower le fa notare di aver tolto una parola nella citazione originale (“vecchia”) e allora Laura svela: “L'ho trovata così! Non so nemmeno di chi sia!”. Eppure sembra averla scelta con cura... Come risponderà Leonardo?