Torna il "Chi Summer Tour", la vita delle celebrità in spiaggia

Si parte sabato 1 luglio da Milano Marittima, per proseguire l'8 luglio a Poltu Quatu, il 15 luglio a Forte dei Marmi, per finire il 22 luglio a Santa Margherita Ligure. Le quattro tappe di quest’anno rappresentano un'occasione unica per vivere da vicino l'esclusivo mondo del magazine del Gruppo Mondadori e incontrare il direttore e i tanti ospiti che parteciperanno all'evento.



Ogni tappa si aprirà in uno degli stabilimenti balneari più belli della località ospitante con lo spettacolare showcooking dello chef Andrea Berton presentato da Claudia Galanti e proseguirà in una delle piazze principali con il Caffè d’autore, un incontro con alcuni tra i più amati scrittori delle case editrici del Gruppo Mondadori come Luca Bianchini, Francesco Sole e Francesca Vecchioni, per concludersi con l’esclusivo talkshow di Alfonso Signorini che intratterrà il pubblico insieme ai tanti ospiti vip dell’iniziativa, tra cui nella prima tappa: Mara Venier, Alessio Bernabei, Gemma Galgani.



Per quanto riguarda lo show televisivo, con il direttore Alfonso Signorini saranno tanti i protagonisti di questa avventura. Tra gli ospiti fissi il giornalista Gabriele Parpiglia e i volti social degli youtubers Matt&Bise; Laura Cremaschi, personaggio di "Avanti un altro" e Desirèe Popper, ex tronista del programma "Uomini e Donne".