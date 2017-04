Tomaso Trussardi: "Sfortunatamente non vedo pance all'orizzonte"

Nessuna cicogna in volo per la coppia Trussardi-Hunziker. A smentire le voci di una presunta gravidanza sui social è proprio Tomaso con uno scatto in cui immortala la moglie in bikini con tanto di addominali scolpiti in primo piano. "Sfortunatamente non vedo pance all'orizzonte.... ma presto riapriremo il cantiere", cinguetta divertito in risposta alle immagini ambigue di Diva e Donna e Chi mentre si gode con le sue donne una vacanza al caldo. Michelle tace e su Instagram pubblica un video in cui mette a nudo il suo fisico statuario in spiaggia mentre ha un incontro ravvicinato con un cammello.