Tom Cruise, quarto matrimonio con l'assistente Emily Thomas

Quarto matrimonio in vista per l'attore Tom Cruise, che ha scelto Marrakech per dire sì alla compagna e sua assistente 22enne Emily Thomas. Affezionato al Marocco, dove l'inverno scorso ha girato il quinto episodio della saga di Mission Impossible, Cruise è stato nella città ocra anche di recente, ad aprile, ospite d'onore al compleanno di David Becham che ha spento 40 candeline circondato da amici molto vip.

La data delle nozze è ancora top secret, ma i tabloid britannici anticipano che sarà dicembre il mese scelto per l'evento. L'attore di Top Gun (53 anni) e la sua assistente, Emily Thomas (22 anni) hanno scelto Marrakech perché è qui che tra i due sarebbe scoccata la scintilla.



L'annuncio è arrivato dopo che nei giorni scorsi erano saltate fuori alcune foto che ritraevano Emily insieme a quello che i tabloid davano come il suo reale fidanzato, un certo Alex Roberts. Il gossip si era subito scatenato, mettendo in dubbio la veridicità della storia d'amore tra lei e Tom. Un affronto che non è andato giù a Cruise, che si è affrettato a chiederla in moglie.



Il divo è al suo quarto sì. E dopo le nozze con Mimi Rogers, Nicole Kidman e Katie Holmes, non è nuovo a location da favola. Per il matrimonio con la Holmes aveva scelto il castello Odescalchi di Bracciano, vicino Roma, mentre adesso ha scelto una location più calda. E Marrakech si conferma tra le mete preferite per le cerimonie dei vip.