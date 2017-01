Tom Cruise conquista Miranda Kerr, altro che... Mission Impossible

14:18 - Si è creata una nuova coppia nello showbiz internazionale pronta a far parlare di sé. Stiamo parlando del divo di Hollywood Tom Cruise e della top model Miranda Kerr, almeno così sostiene, senza conferme e smentite, il magazine australiano New Idea. Sembra che l'attore abbia sempre avuto un debole per la Kerr e che i due, dopo frequenti telefonate, siano passati a vedersi in gran segreto a Londra.

Dopo tre matrimoni falliti (nell'ordine, Mimì Rogers, Nicole Kidman e Katie Holmes), Tom, a 52 anni, è pronto a rifarsi una vita sentimentale e secondo i ben informati, pare che la prescelta sia proprio l'ex Angelo di Victoria's Secret, di 21 anni più giovane. Con un figlio e un matrimonio alle spalle con Orlando Bloom, la modella ha da poco chiuso la sua relazione con il milionario James Packer. Tutti elementi che giocano a favore di Tom Cruise. Dopo le conversazioni tefefoniche sono passati agli incontri, ovviamente lontani da occhi indiscreti. Per l'attore conquistare la Kerr non è poi così una Mission impossible...