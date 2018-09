Tiziano Ferro canta al karaoke in un pub ma nessuno lo riconosce

Tiziano Ferro si è esibito a sorpresa durante la serata karaoke di un bar in Portogallo. Ha scelto “Ordinary People” di John Legend, canzone assolutamente nelle sue corde, ma il risultato non è dei migliori. Nessuno tra i presenti si rende infatti conto di stare ascoltando una star della musica internazionale. Al cantante di Latina non va meglio quando prova a far partecipare il pubblico nel ritornello del bano. Cose che capitano. Tiziano Ferro l'ha presa comunque con filosofia e molto sportivamente ha postato il video su Instagram.