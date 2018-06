Tina Kunakey, sexy in body e shorts per "Lui"

Sensuale e bella da mozzare il fiato con un fisico al top e la folta chioma riccia, Tina Kunakey è la protagonista della cover di giugno del magazine francese "Lui". Sguardo intenso, body in paillettes e pantaloncini sono solo un assaggio del servizio a lei dedicato. Fortunato il compagno Vincent Cassel con il quale, si vocifera, convolerà presto a nozze a Biarritz, in Francia.

Protagonista della copertina di "Lui" e della clip condivisa dal magazine, Tina sfodera tutta la sua carica erotica con una sequenza di immagini hot. Sdraiata sul lettino con le curve al sole, in piscina con il seno strizzato tra le mani o seduta sulla panca mentre abbassa appena i pantaloncini lascia senza fiato i fan. Orgoglioso della modella sarà sicuramente il compagno Vincent Cassel con il quale ha grandi progetti di coppia. Secondo i ben informati i due sarebbero pronti a convolare a nozze a Biarritz, luogo dove Tina è cresciuta e ha incontrato per la prima volta l'attore, ex marito di Monica Bellucci.



E poco importa che Tina e il divo abbiano 30 anni di differenza: "Quando si ama, non si sceglie. Altrimenti non sarebbe amore. Io e Vincent siamo stati travolti", aveva raccontato la modella a Vanity Fair all'inizio della loro relazione formalizzata con uno scatto social nell'agosto del 2016.