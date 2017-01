Tempo di ritorni di fiamma nello showbiz

10:33 - Antonella Clerici ed Eddy Martens dopo tira e molla, potrebbero essere vicini al grande passo. Sara Di Vaira e Marco Del Vecchio, dopo la sbandata dell'ex calciatore, si stanno riavvicinando. Costanza Caracciolo e Primo Reggiani, dati per “mollati” fino a qualche giorno fa, sono insieme. E che dire di Mario Balotelli che passa il fine settimana con Pia e sembra più vicino anche a Raffaella Fico? E' tempo di riprovarci per le coppie dello showbiz...

Dopo alti e bassi in amore, ritornano sui loro passi e ritrovano la serenità insieme ai loro “ex”. L'ultimo in ordine di tempo è il calciatore del Liverpool Mario Balotelli. Le foto del settimanale Chi in cui veste i panni del papà tenero e affettuoso con la figlia avuta da Raffaella Fico hanno fatto il giro del web. Ma quel che più stupisce è la serenità nei confronti della sua ex con la quale parevano ai ferri corti. Merito della piccola Pia o riavvicinamento in corso?



Il riavvicinamento di sicuro c'è stato tra la ballerina Sara Di Vaira e l'ex calciatore Marco Del Vecchio. A maggio i due erano entrati in crisi per una liaison dello sportivo con l'attrice Euridice Axen. Ora è tornato da Sara e pare che insieme ci vogliano riprovare. “In ogni rapporto ci sono alti e bassi – spiega Sara al Settimanale Nuovo – Diciamo che abbiamo deciso di vivere questa storia lontano da tutto e da tutti per capire se il nostro è un amore finito oppure no”.



Non è finito l'amore tra Antonella Clerici ed Eddy Martens. Anzi. Secondo il Settimanale Nuovo Antonellina starebbe addirittura pensando al terso sì. Fino a poco tempo fa andava ripetendo che dopo due matrimoni falliti, non ci avrebbe più pensato. Ma adesso vorrebbe risposarsi. Bisognerà tenere d'occhio le pubblicazioni per le nozze più attese del 2015.



Non si parla certo di nozze, ma di serenità ritrovata tra l'ex velina Costanza Caracciolo e l'attore Primo Reggiani. Dopo le indiscrezioni che li davano lontanissimi, loro si fanno beccare mano nella mano tra coccole e atteggiamenti affettuosi, come mostrano le foto di Donna al Top.