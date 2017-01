Taylor Swift, fuga d'amore con Calvin Harris o Adam Wiles?

Una fuga d'amore in una località misteriosa e un album social che lascia i follower sognanti e innamorati proprio come loro. Taylor Swift e il fidanzato Calvin Harris, all'anagrafe Adam Wiles, musicista, cantante e dj irlandese, si stanno godendo un po' di mare e postano immagini di baci e scorci di bikini da urlo.

Per festeggiare il primo anniversario la coppia di è rifugiata su una spiaggia tropicale. Dai giochi sulla spiaggia tra la sexy 26enne e il 32enne alle foto in costume, dai tuffi in mezzo al mare ai baci appassionati in riva al mare. La Swift pubblica anche la fotografia delle loro iniziali sulla sabbia. Per il dj usa il nome vero: Adam Wiles (in arte Calvin Harris).