Tardelli e Merlino, coppia allo scoperto

Che tra Marco Tardelli e Myrta Merlino ci potesse essere una liaison lo si vocifera da tempo, ma ora il settimanale Chi mostra le immagini che ritraggono l'ex calciatore e campione del mondo e la giornalista in teneri atteggiamenti dopo una partita di tennis a Roma. Coccole, carezze e baci a fine partita incuranti dei fotografi: ora sono una coppia ufficiale?

La Merlino, 47 anni, sposata con un manager e madre di tre adolescenti abita non molto distante dal circolo del tennis in cui sono stati pizzicati. Infatti, finita la partita, lei e l'ex calciatore, 62 anni, che ha due figli, un matrimonio e una storia con Stella Pende alle spalle, si sono diretti a piedi verso casa della giornalista in centro città. Sotto le finestre di lei si sono salutati e durante il percorso hanno chiacchierato fitto fitto tenendosi abbracciati. Tardelli ha anche azzardato una toccatina immortalata dai flash.