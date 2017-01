Tara Reid troppo magra, allarme tra i fan

10:55 - Nel 2010 è stata nominata una delle donne più sexy d'America, ora il fascino e il sex appeal di Tara Reid sembrano un po' compromessi dalla sua eccessiva magrezza e dal crollo dei... ritocchini. L'attrice e produttrice cinematografica, famosa per le sue interpretazioni in American Pie e Maial College, è stata vista a Miami in bikini. E i fan si sono subito preoccupati.

Figura molto esile, costole a vista, lato B cascante e viso sciupato. Gli scatti della 39enne Tara Reid hanno fatto lanciare l'allarme tra i follower che hanno notato il suo deciso calo. L'attrice che in passato aveva sofferto di anoressia nervosa e che ha ammesso di essersi sottoposta a intervento di liposuzione e di mastoplastica, tra l'altro mal riuscita, ha tranquillizzato dicendo di essere magra, ma di mangiare: “Mangio, mangio, mangio, ma il mio fisico è questo. Cosa posso farci?”.



La Reid ha anche confessato di aver avuto molti problemi fisici e psicologici dopo l'intervento di liposuzione. “Ero magra, ma ho fatto lo stesso la liposuzione (due anni fa)... - ha raccontato – Ora sono felice con il mio corpo”.