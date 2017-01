Tania Cagnotto: "Sposarsi è stato elettrizzante come tuffarsi..."

Niente marcia nuziale per la campionessa di tuffi e il suo neo-marito, né brani classici, ma titoli pop e rock come "Wish You Were Here" dei Pink Floyd e "That I Would Be Good" di Alanis Morissette. Un matrimonio rock e da sogno sull’Isola d’Elba, nel golfo della Biodola. Una piccola chiesetta, quella della Madonna dell'Uva e il sontuoso parco dell'Hotel Hermitage.



Nozze sui generis con gli ospiti in infradito e festeggiamenti sino all’alba, con balli sul prato e in spiaggia. Poi subito dopo le nozze i due neo sposi sono sono partiti per un mini viaggio di nozze per una settimana. "Pensavo che, con l’addio alle gare, non avrei più provato l’adrenalina che accompagna i tuffi», racconta Tania a "Chi". "Invece sia all’ingresso in chiesa sia dopo, alla festa, ho provato la stessa sensazione elettrizzante".