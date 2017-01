Tania Cagnotto, il tuffo più bello della sua vita: all'altare con Stefano Parolin

Le Olimpiadi a Rio de Janeiro e poi a settembre 2016 all'altare. Tania Cagnotto, 30 anni il 15 maggio, fa il tuffo più importante della sua vita, tra le braccia di Stefano Parolin, suo fidanzato. Il matrimonio è già stato fissato all'Isola d'Elba "in una baia dove si arriva solo in barca a vela".

"Ci sposeremo in spiaggia", dice la tuffatrice in un'intervista al magazine Chi, "quindi scalzi. Vorrei un vestito corto davanti, lungo dietro e con la schiena scoperta". Stefano invece lo vedo bene con indosso un abito in lino...".



La proposta di nozze? "Stefano mi ha portato a Venezia e durante la cena in un ristorante raffinato mi ha donato un magnifico anello con un diamante e mi ha chiesto di sposarlo". E così la più grande tuffatrice italiana, la prima ad aver conquistato una medaglia mondiale nei tuffi, si prepara per "buttarsi" nella più importante avventura della sua vita con Stefano, commercialista e istruttore di vela, con cui convive già dal 2010 a Bolzano. Ma prima l'ultima sfida olimpionica, la quinta della sua brillante carriera, quella di Rio, poi Tania sarà pronta per mettere su famiglia.