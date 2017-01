11 febbraio 2015 Tamara Pisnoli aspetterebbe un figlio da Arnaud Mimran La notizia, riportata da Diva e Donna, confidata solo a poche persone con cui l'ex moglie di Daniele De Rossi può avere contatti Tweet google 0 Invia ad un amico

12:41 - I colpi di scena si sprecano quando si parla della loro love story alla "Bonnie e Clyde". Loro sono Arnaud Mimran, ex compagno di Claudia Galanti e Tamara Pisnoli, ex moglie del calciatore Daniele De Rossi. Tra manette, domiciliari e reati finanziari adesso spunta, stando a Diva e Donna, anche un pancino: Tamara sarebbe incinta.

Il condizionale è d'obbligo, nessuna conferma. Trentuno anni, già madre di una bambina di 9 anni avuta con De Rossi, la Pisnoli, attualmente ai domiciliari a Roma con l'accusa di aver preso parte ad un sequestro a scopo di estorsione, avrebbe confidato la notizia, secondo il settimanale, solo a poche persone con cui può avere contatti e si sarebbe alle prime settimane della sua seconda gravidanza.



Peccato però che Arnaud Mimran, il presunto padre, non si trovi al momento nella giusta posizione per gioire di questa notizia. Il miliardario francese, che pochi mesi fa ha vissuto con l'ex compagna Claudia Galanti uno dei momenti più tragici della sua vita per la morte improvvisa della loro ultimogenita di soli 9 mesi, ha infatti avuto qualche guaio con la giustizia e sarebbe addirittura in carcere per reati finanziari non meglio specificati. Insomma una coppia non proprio "modello".



Riguardando l'album social di Arnaud del resto gli indizi c'erano tutti in quello scatto, diventato famoso ormai, in cui i due "amanti" sorridono ammanettati l'uno all'altra. Da sorridere adesso c'è ben poco e anche se Mimran ha sempre dimostrato le sue innate doti di papà perfetto negli scatti social con i suoi numerosi figli, questo non sembra essere proprio il momento più adatto per un altro bebè. Si attendono sentenze e conferme.