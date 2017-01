Tamara Ecclestone, curve mozzafiato a Ibiza

10:13 - Tornata in forma in tempi record dopo aver dato alla luce la piccola Sophia, nata solo otto mesi fa, Tamara Ecclestone può permettersi di posare in bikini con assoluta tranquillità. Non solo ha smaltito tutti i chili presi in gravidanza, ma ha conquistato una silhouette impeccabile, lei che proprio magra non è mai stata. Seno esplosivo, gambe affusolate e ventre piatto in primo piano per uno shooting a Ibizia davvero hot.

A bordo piscina con un costume mozzafiato che esalta le sue forme, Tamara Ecclestone è una mamma super sexy. E pensare che ha partorito solo lo scorso marzo. Le curve, non più appesantite, fanno invidia a una modella, e quei chili di troppo sono già un lontano ricordo.



Conturbante sul set fotografico a Ibizia e mamma affettuosa a casa, Tamara non perde occasione per mostrare su Instagram la sua bellissima bambina. Mamma e figlia, inseparabili, condividono ogni momento della giornata, dalla passeggiata al parco, alla pappa, alla scelta dei vestiti, al bagnetto in piscina. La Ecclestone ha cambiato stile di vita, chiuso il capitolo “eccessi”, ora è tutta presa nel suo ruolo di mamma premurosa.