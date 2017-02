Tamara Ecclestone, allatta la figlia di 2 anni...sui social

Ringraziando Ivette Ivens, autrice dello scatto, che la ritrae con un lungo abito bianco impegnata ad allattare al seno la sua bambina afferma che è la dimostrazione potente di amore e nutrimento... e lei sarebbe disposta a farlo fino ai quattro anni della piccola Sophia.



La ricca ereditiera è certa di fare del suo meglio per essere una buona madre seguendo il suo cuore e l'intuizione. E mentre il marito Jay Rutland non vede l'ora di allargare la famiglia, per ora Tamara confessa candidamente: "Io non mi sento pronta, il mio corpo non si sente pronto. Mi piacerebbe regalare un fratellino a Sophia, ma deve essere il momento giusto". Intanto un sensitivo le ha predetto che avrà un altro figlio... e sarà maschio.