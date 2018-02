Tacco 12 e caviglie nude: Meghan Markle stende tutti

Ha svestito i panni convenzionali per indossare abiti glamour ed elegantemente intriganti. Meghan Markle, al primo evento di beneficenza con il principe Harry, ha sfoderato le sue armi di seduzione sfoggiando un outfit grintoso e sexy. Via il tacco medio, la futura moglie del secondogenito di Lady D e del principe Carlo, ha scelto un paio di scarpe dal tacco vertiginoso che mettevano in risalto le caviglie affusolate. Pantalone stretto e aderente al corpo esile e camicetta bianca.

Insieme ad Harry agli Endeavour Fund Awards, la cerimonia che premia i militari feriti e malati, a Londra Meghan ha fatto una sorta di passerella in smoking nero. Niente di convenzionale, ma molto trendy e modaiola, la Markle ha sorriso ai flash tenendo stretta la mano di Harry. La coppia che si sposerà il prossimo 19 maggio sta già dando filo da torcere ai “cognati” William e Kate, impegnati in un viaggio tra Svezia e Norveglia, rubandogli la scena in più di un'occasione. Intanto però si vocifera che la Markle e la Middleton siano amiche e che tra loro ci siano molti punti in comune.