Sylvester Stallone, la cotonatura del capello è da ko

Il 21 novembre 1976 nei cinema americani usciva il primo capito della saga di Rocky e tra pochi giorni verranno celebrati i quarant'anni del personaggio che ha reso famoso in tutto il mondo un allora sconosciuto Stallone. "Rocky Balboa, il mio amico immaginario, il mio migliore amico", disse di lui il divo in occasione della consegna degli ultimi Golden Globe.



In questi lunghi anni di carriera Stallone ha mantenuto un fisico atletico permettendogli di confermare la sua bravura grazie a pellicole d'azione. Ricorso a qualche ritocchino al viso e a delle tinte forti alla chioma ha cercato di arrestare il tempo, ma ora eccolo dal suo parrucchiere a Beverly Hills in tutta la sua "naturalezza": al bando il capello nero e spazio al sale e pepe che gli dona fascino. C'è solo da lavorare all'evidente cotonatura.