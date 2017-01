In Svezia è nato il principino, il secondo figlio della principessa ereditiera Victoria e del marito Daniel Westling. Lo ha annunciato la Casa reale che ha postato la prima foto della famigliola e ha spiegato che il bimbo, di 3.655 chili, è nato al Karolinska Hospital di Stoccolma. La principessa e il marito hanno già una bambina, Estelle, di quattro anni.

"Ho una buona notizia: questa sera alle 20.28 è nato un piccolo bimbo", ha annunciato il principe Daniel in una breve conferenza stampa in cui ha spiegato che il parto è andato bene ed è stato "molto rapido". Il principe, che ha sposato Victoria nel giugno del 2010, ha rivelato di non aver voluto conoscere il sesso prima del parto.