Super Juve, ecco come fanno squadra le wags bianconere

Se i calciatori hanno vissuto il ritiro monegasco prima di scendere in campo al Luis II tra allenamenti e tattiche, le wags si sono dedicate allo shopping, alle cenette, al mare. La capitana delle wags in questa trasferta a Monaco è stata Maddalena Nullo, moglie di Andrea Barzagli. A lei è toccato dare il via ai post social, cui sono seguiti quelle delle compagne di squadra Roberta Sinopoli, moglie di Claudio Marchisio, Federica Pignotti, fidanzata di Andrea Sturaro, Martina Zoev, moglie di Leonardo Bonucci, Carolina Bonistalli, moglie di Giorgio Chiellini e non solo.



Le “vecchie signore” si sono immortalate in un ristorante di lusso tutte tirate a lucido per una cenetta tra donne, e poi passeggiate per le vie del Principato, selfie e instagram stories allo stadio e tifo scatenato dagli spalti. E anche questa volta la carica delle bianconere ha portato fortuna e ora possono godersi i festeggiamenti in coppia. Fino al prossimo ritiro...