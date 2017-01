Sui social impazzano le sexy figlie degli allenatori

Spopola sui social la figlia dell'ex allenatore del Livorno Carmine Gautieri. La sensuale Marianna, fidanzata con il calciatore del Cagliari Alberto Cerri, ha superato in fama social il padre a suon di scatti bollenti. Carmine, ex giocatore di Bari, Roma e Atalanta e fino a gennaio alla guida del Livorno, non l'ha presa bene, ma poi si è rassegnato alle foto sexy. La figlia ha spiegato di recente che sono gli amici che le scattano foto per pubblicizzare i modelli di costumi. E lei i panni della modella li veste a pennello.



E che dire della figlia di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus? Valentina è diventata una star del web non solo perché indossa sempre la maglia bianconera, va allo stadio ed è una tifosa sfegatata. I suoi scatti social fanno impazzire i fan, non solo della Vecchia Signora.



Claudia Hierro è la figlia del vice allenatore del Real Madrid, Fernando. Bella e provocante sa come attirare l'attenzione, non solo dei flash quando sbarca sulla spiaggia, ma anche dei follower che la seguono.



Indimenticabile poi l'uscita mondana di Matilde Mourinho. La scollatura provocante e azzardata della figlia di José rimarrà nella storia perché ha mandato nel pallone tanti ammiratori.