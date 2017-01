Struscio e shopping milanese per i vip

09:54 - A Milano è sboccata la primavera e le strade si riempiono di vip. Shopping, struscio o relax sulle panchine dei parchi della città per Rita Rusic, Bruno Cabrerizo, Cecilia Capriotti, Debora Salvalaggio, Elisabetta Canalis, Maddalena Corvaglia, Irene Cioni e non solo. Guarda cosa fanno i “famosi” nel tempo libero...

Rita Rusic, rientrata in Italia dopo aver svernato nella soleggiata Miami, si dedica allo shopping per il centro della città con un amico. In total look red la Rusic non passa certo inosservata. Sceglie il rosso anche la velina Irene Cioni. Per lei un po' di struscio con le amiche sfoggiando una minigonna da urlo. Gonna inguinale anche per Cecilia Capriotti che va a pranzo con amici accompagnata da Debora Salvalaggio. Poi siesta al parco per prendere un po' di sole sulla panchina.



Scatti social al parco anche per Bruno Cabrerizo. Per lui dopo una sessione di tintarella primaverile sulla panchine un po' di sano shopping per i bambini. L'attore con i due figli va a fare la scorta di scarpine prima di rientrare a casa. Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia pensano già all'estate: per loro lo shopping è dedicato ai bikini. Con il suo adorato cagnolino e un look casual la ex velina sarda fa incetta di costumi e si selfa con la ex collega bionda.