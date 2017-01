Stick-selfie, è mania anche tra i vip

Non basta il selfie, ora anche tra i vip scatta la selfie-stick mania. Ne sono stati contagiati Bobo Vieri, Silvia Slitti, Giampaolo Pazzini, Aurora Ramazzotti e non solo. E così a spopolare tra i social sono gli autoscatti immortalati grazie l'utilizzo dell'ultimo trend del momento: l'asta (selfie-stick) che semplifica l'esecuzione anche dei più improbabili fra gli autoritratti.

Il famoso "bastone" brevettato da un canadese già nel 2005 ha riscosso ora molto successo perchè in grado di risolvere il problema del "braccio troppo corto" che impediva di inquadrare tutti i volti e il paesaggio. Una cosa è scattare tenendo il cellulare con la mano, un'altra è sfruttare un'asta lunga fino a un metro e mezzo.



Tra i piu scatenati protagonisti di questa stick-mania c'è sicuramente l'ex calciatore Bobo Vieri che sembrerebbe si sia fatto prendere un po' la mano condividendo in continuazione foto con amici e colleghi.



E quale miglior modo per inquadrare al meglio il décolleté? Ne sa qualcosa Laura Cremaschi che fa del suo profilo social un vero e proprio canale di comunicaizone con i follower, grazie a inquadrature bollenti del suo fisico mozzafiato.



Si cimenta con il "bastone" anche Silvia Slitti, moglie del calciatore Giampaolo Pazzini, che si selfa al ristorante in coppia o con amici. E poi Aurora Ramazzotti che prova il selfie-stick al parco durante un pomeriggio in compagnia, improvvisando una sorta di set cinematografico. Guarda...