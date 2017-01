Stephanie Seymour arrestata perché ubriaca in auto

La top model americana Stephanie Seymour è stata arrestata in Connecticut per guida in stato di ebbrezza. Secondo la polizia, la modella 47enne venerdì sera ha avuto un incidente: gli agenti intervenuti l'hanno trovata malferma sulle gambe, con gli occhi iniettati di sangue e il suo alito sapeva di alcol. La Seymour si è però rifiutata di eseguire l'alcol test in loco ed è stata arrestata. In seguito è stata rilasciata su cauzione.