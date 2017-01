Stephan El Shaarawy bacia la sua Ester e parte con la Nazionale

Romantica vacanza a Portofino per Stephan El Shaarawy e la sua fidanzata Ester Giordano prima della partenza del calciatore con la Nazionale Italiana. Passeggiate, pranzetti, coccole e un bacio appassionato sulla bocca per la coppia che si separa in vista degli Europei di calcio in Francia.

Periodo positivo per il calciatore del Milan, prestato dallo scorso gennaio alla Roma dopo una parentesi al Monaco, che dopo una serie di infortuni e performance non sempre di alto liveoo ritrova la serenità in campo guadagnandosi anche un posto in Nazionale. Procede a gonfie vele pure la storia d'amore con Ester con cui trascorre un breve soggiorno in Liguria lontano da sguardi indiscreti, come mostrano le immagini di Novella 2000.

Entrambi molto riservati, il "Faraone" e la Giordano, si ritagliano qualche attimo di intimità passeggiando nei boschetti vicino Portofino, si scattano divertiti qualche selfie "ricordo" e si baciano con trasporto al ristorante. Lui, in partenza con la squadra, rivedrà la sua compagna in tribuna in Francia.

Insieme dal 2013, sono riusciti a superare un periodo di crisi proprio quando il giocatore non era ai massimi livelli. Ora, nonostante la giovane età, lui 23 anni e lei 24, vivono insieme nella capitale e la loro relazione sembra più salda di prima.