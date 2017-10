Stefano Gabbana, che training intenso!

Crea tendenze con stoffe e stampe uniche, ma lui resta fedele ai suoi slip rossi. In riva al mare con il sole a picco, sotto la pioggia oppure mentre combatte con i guantoni da boxe... il look non cambia. "L'affezionato" è Stefano Gabbana che su Instagram condivide una sessione di allenamento in canottiera e mutande (rosse) ad Antigua, dove soggiorna con il fidanzato Luca Santonastaso.A 54 anni, lo stilista si diletta anche con i balli caraibici.

E' muscoloso e tonico Stefano Gabbana che si tiene in forma con il suo personal trainer. Boxe, pesi ed elastici per un allenamento duro. Completamente madido di sudore lo stilista indossa solo una canottiera grigia da strizzare, dei calzini arancioni e ovviamente lo slip del suo colore preferito, per chi non lo avesse ancora capito: rosso. Saltella, fatica e poi si lascia andare ad un siparietto danzante prontamente condiviso su Instagram Stories.



Chiuso con lo sport, Stefano apre una parentesi romantica mostrando sui social un sasso con la scritta Luca e Stefano e il disegno di un cuore. Una dimostrazione d'amore dello stilista per il suo Luca Santonastaso, giovane casertano dal fisico atletico conosciuto l'estate scorsa alle Canarie e con cui sta trascorrendo qualche giorno lontano dagli impegni di lavoro.