Stefano De Martino, vacanze da single a Mauritius: "Avevo bisogno di staccare"

Il settimanale " Chi" pubblica in esclusiva il servizio delle vacanze di Stefano De Martino , proposto in anteprima su Tgcom24 e che vedrete in edicola l'8 febbraio. L'ex marito di Belen ha approfittato della pausa nelle registrazioni di "Amici" per volare al lussuoso Dinarobin Beachcomber Resort a Mauritius per una vacanza rigenerante. Ma il gossip è riuscito a raggiungerlo anche in questo paradiso terrestre... chi è la misteriosa Geppina che era con lui?

Firmati i documenti del divorzio, Stefano si è preso una settimana da dedicare solo a se stesso. "Avevo bisogno di staccare dopo un anno duro e intenso - ha detto il ballerino a "Chi" - Avevo bisogno di prendermi una settimana solo per me. Ho potuto vivere senza orari, con il telefono spento in camera, inventandomi le mie giornate fra sole, mare, corse sulla spiaggia e buona cucina".



LA PRESUNTA FIDANZATA 'GEPPINA' - Le sue vacanze però sono state toccate dal gossip nato sui social, dopo le pubblicazione di alcune foto in compagnia di una ragazza che è stata indicata come la sua nuova fidanzata. "Lei è Francesca e lavora come me nella produzione di Amici" ha spiegato il ballerino. "Siamo grandi amici, ma lei era in vacanza con le sue amiche in un resort a un'ora di distanza dal mio. Mi dispiace che solo che siano state coinvolte persone che non c'entravano nulla, che sono state attaccate sui social e che hanno i loro legami. Io ero in vacanza da solo". Per questo De Martino ha pubblicato su Instagram un video dove è andato a trovare la ragazza e le sue amiche, per chiarire suo malgrado l'equivoco.