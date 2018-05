Stefano De Martino trasloca: nuova casa a 300 metri da Belen

Cambiamenti in vista per Stefano De Martino che in questi giorni sta traslocando nella sua nuova casa a 300 metri da quella in cui vive il figlio Santiago insieme alla madre Belen . L'ex inviato de "L'isola dei famosi" tornato dall'Honduras aveva detto che non sarebbe più stato così tanto lontano dal suo bambino per il quale ha progettato una cameretta ispirata ai pirati...

E' ritornato in veste di ospite ad "Amici" e lo vedremo prossimamente in una puntata di "Vuoi scommettere?" e intanto "Chi" svela che in autunno Stefano potrebbe essere impegnato in nuovi progetti tv. Ma lontano dai suoi impegni di lavoro il ballerino si rimbocca le maniche per trasportare alcuni mobili nella sua nuova casa. Tutti pezzi particolari, un mix di stili tra l'etnico e il vintage.



Stefano, che nel salotto di "Verissimo" ha confessato di essere single, ha un unico obiettivo, trascorrere più tempo con Santiago. Di rientro dall'Honduras, proprio al "Maurizio Costanzo Show" ha dichiarato: "In questi tre mesi ho capito che le cose importanti sono quelle ordinarie... La vera presenza è esserci nelle cose giornaliere. Riuscire a ricostruire e a ridare una quotidianità a mio figlio, nonostante non abiti più con lui, è stata l'idea migliore che mi è venuta in questi mesi d'assenza".