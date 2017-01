21 febbraio 2015 Stefano De Martino "tradisce" Belen con Mara Maionchi: il bacio su Instagram Il ballerino posta la foto con la discografica che conosce dai tempi di Amici Tweet google 0 Invia ad un amico

13:10 - "Si può resistere a tutto tranne che alle tentazioni". Stefano De Martino bacia in bocca un'altra e lo fa pubblicamente. Un "tradimento" alla luce del sole, con tanto di foto e dichiarazione su Instagram, che però non fa arrabbiare la mogliettina Belen. Perché la "rivale" è l'amica Mara Maionchi. I due si conoscono dai tempi di "Amici" e non riescono a resistere all'attrazione...

E' un momento felice per il ballerino e in barba alle malelingue che lo vogliono in crisi con la bella Belen, il matrimonio prosegue a gonfie vele. Dopo l'avventura nel mondo della moda, con l'apertura di un negozio nel centro di Milano, Stefano ha concentrato tutte le energie su un nuovo progetto legato alla sua Napoli: sta infatti ristrutturando una palestra di periferia che negli anni ha strappato i ragazzi dalla strada e che ora rischia di chiudere. Un bel gesto per lo "scugnizzo" che non dimentica le sue origini.