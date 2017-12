Stefano De Martino "taglia corto", nessun ritorno di fiamma con Belen

Dà un taglio al passato Stefano De Martino , non solo cambiando il suo look, ma ribadendo, sulle pagine di "Vero", che al momento con Belen non c'è nessun ritorno di fiamma. Il ballerino, che ha trascorso tutta l'estate con Gilda Ambrosio ha affermato di vivere con serenità i gossip che coinvolgono lui e la sua ex: "Ormai ci rido su".

Nuova acconciatura per il ballerino di "Amici" che si è "liberato" del suo codino per un look da "bravo ragazzo". Non che non lo fosse prima. Anzi. Papà premuroso e giocherellone si mostra su Instagram con il suo piccolo grande amore Santiago. I due scherzano sul letto, si scambiano coccole (e cibo) e si divertono pure nel traffico milanese in auto condividendo simpatiche clip.



Poco svela invece della sua vita sentimentale. Non ha mai condiviso sui social la sua storia con la stilista Gilda Ambrosio, pizzicata al suo fianco la scorsa estate tra Baleari e Grecia e, rientrati dalle vacanze anche a Milano. Intanto, rumors sempre più insistenti, davano per certo fino a pochi giorni fa il riavvicinamento del ballerino con Belen, che invece sembrava in crisi con Andrea Iannone.



Invece la Rodriguez continua a frequentare il motociclista con cui trascorre piacevoli serate tra discoteca e cene in famiglia, e Stefano sulle pagine di "Vero" risponde ai fan che si augurano un ritorno di fiamma tra i due: "Ormai sono abituato a questo tipo di attenzione, spesso ci rido su. Insomma, sdrammatizzo. Anche perché se dovessi fermarmi a pensare di avere tutta questa attenzione nei miei confronti, mi verrebbe l'ansia a uscire di casa. Invece per fortuna vivo tutto con serenità".