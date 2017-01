Stefano De Martino spegne 26 candeline, ecco la festa organizzata da Belen

"Finalmente mi stai raggiungendo” cinguetta Belen augurando buon compleanno al marito Stefano De Martino. Il ballerino compie 26 anni (Belen ha appena spento 31 candeline) e festeggia in famiglia con una torta di frutta dedicata dalla Rodriguez e dal piccolo Santiago. "Auguri a te, la parte migliore di me. Auguriamoremio" scrive la showgirl.

Festa in famiglia con Cecilia Rodriguez, Francesco Monte, Gustavo Rodriguez, Adelaide De Martino. E Stefano cinguetta postando gli scatti attorno alla torta (che in poco tempo hanno conquistato un sacco di like da parte dei follower): "Siete la mia tranquillità, la mia ancora di salvezza, la mia isola felice, il mio rifugio, la mia soddisfazione, il mio amore più grande, la mia Famiglia. Hounavitameravigliosa tantiauguriame".