Stefano De Martino: "Sono ancora innamorato di Belen"

La videochat è già scomparsa dalla sua pagina social, ma le parole di Stefano nessuno le ha dimenticate. Con un calice di vino bianco tra le mani, De Martino si lascia andare ad una lunga confessione in cui spiega come sia giunto al capolinea il matrimonio con la Rodriguez: "Nell'ultimo periodo io e Belen non andavamo tanto d'accordo. Siamo state due persone abituate a darsi tanto amore e abbiamo vissuto dei periodi molto travolgenti, abbiamo fatto subito un figlio, ci siamo sposati, perché siamo stati travolti da un sentimento fortissimo. Quando due persone così non trovano più la stessa complicità, il periodo diventa cupo e vedersi in quel modo era diventato triste per entrambi. Quando vedi solo i problemi, fai delle scelte di conseguenza. Io ho lasciato la nostra casa e me ne sono andato. Non so se è stato giusto o sbagliato, ma quello che ho fatto comunque oggi mi ha fatto crescere, a capire chi sono e gli errori che ho fatto. È andata così e quello su cui io mi concentro è il presente e il futuro, non mi piace vivere di "se".



Ma alla domanda se ama ancora la madre di suo figlio risponde: "Io non potrei mai dire di non essere innamorato di Belén, sarebbe la cosa più ipocrita che potrei dire. Noi ci siamo scelti in tutto, io ho scelto lei per fare una famiglia, come la madre di mio figlio, come la persona con cui condividere la vita. Non l'ho sposata tanto per farlo, ero convinto di quello che volevo fare. Tutt'ora ci penso e le cose non le spengo così da un momento all'altro. Penso che comunque, nonostante sia passato tanto da quando ci siamo lasciati, nonostante la vita ci abbia portato su altre strade, non puoi decidere in base agli eventi quello che provi, li provi a prescindere. Siccome io non mi vergogno dei miei sentimenti, perché non sono solito farlo, è solo che mi sono preso un periodo di assenza da tutto, perché non mi andava di dare in pasto a tutti la mia sofferenza. Ma oggi, se qualcuno mi chiedesse se amo ancora Belén, io non posso dire di no, sarei ipocrita. Non è che siccome lei sta con qualcun altro ed è andata avanti non posso più amarla, la penso così, non posso negarlo. Farebbe molto più figo dire il contrario, ma per me lei è la madre di un figlio, l'ho scelta, la conosco e vi assicuro che, a parte tutto quello che si dice di lei, io so che c'è ed è per questo che ho provato e provo quello che provo. Ma la vita va avanti e solo la vita saprà quello che ci aspetta".



Per Emma Marrone, sua ex fidanzata, spende parole affettuose: "Emma è una persona che ha condiviso con me una parte di vita, parliamo di almeno 7 anni fa, quindi eravamo molto piccoli. Capisco l'affezione, visto che la storia è nata all'interno di Amici. La verità è che siamo andati avanti, ognuno ha fatto le sue scelte e oggi le voglio solo molto bene, credo che lei lo sappia".



A conclusione di questa lunga chiacchierata, tutti i fan che non si rassegnano all'idea di vedere Stefano e Belen separati, hanno lasciato su entrambi i profili social parole di incoraggiamento affinché facciano un tentativo per riunire la famiglia. Peccato che solo pochi giorni fa Belen, nel salotto di Maurizio Costanzo, aveva dichiarato con le lacrime agli occhi che, dopo vani tentativi, non è più possibile tornare indietro... Invece sul profilo social di Andrea Iannone, attuale compagno di Belen, in contemporanea alla chat di De Martino, cinguettava divertito: "La ruota gira". Chissà di quale ruota parlava...