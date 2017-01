Stefano De Martino si scatena in discoteca

Gli attribuiscono molti flirt, l'ultimo con la modella Diletta Puecher. Ma lui preferisce non sbilanciarsi perché il ricordo di Belen è sempre vivo nella sua mente, ma soprattutto nel suo cuore. Ciò non gli impedisce comunque di divertirsi. Ed è proprio in una nota discoteca romana che si scatena a ritmo di musica mentre cerca di accontentare tutti i suoi fan che gli chiedono un selfie o un autografo...

Nella capitale per una serata in discoteca organizzata raccogliere fondi a favore della ricerca per la lotta alla leucemia e al tumore, De Martino si concede ai suoi fan... anima e corpo. Poco importa che il ballerino sia madido di sudore, gli ammiratori e soprattutto le ammiratrici fanno la fila per avere una foto ricordo con lui. Al suo fianco non compare nessuna donna, nemmeno Diletta Puecher, la modella 23enne con cui pare ci sia grande feeling.