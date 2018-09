Stefano De Martino si rasa, il nuovo look piace alle fan?

Doppio taglio di capelli nel giro di pochi giorni per Stefano De Martino. Dal lungo sfoggiato in piena estate alla mezza misura rientrato dalle vacanze (che forse poco lo ha convinto), fino al taglio drastico. Rasato, si mostra ai follower con un timido "Hi", ciao, e lascia che le sue fan si dividano. Piace a molte, ma tante rimpiangono la folta chioma suggerendo al ballerino di restare lontano dal parrucchiere per un po'.