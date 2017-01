Stefano De Martino si fa "ritoccare"

Già nel 2012 Stefano si era sottoposto a un intervento di otoplastica per migliorare l'aspetto estetico delle sue orecchie. Ora la seconda operazione: forse per una maggiore perfezione e simmetria oppure per un piccolo cedimento. Fatto sta che il ballerino è tornato da Verona con una vistosa fascia. Nel giro di pochi giorni la perfetta guarigione.



Intanto un'altra questione social ha messo in subbuglio il popolo web. Due giorni fa la ex di De Martino, Emma Marrone ha scritto un post sibillino... "Tutto arriva per chi ha la pazienza di aspettare.. Arrivano i confronti, le parole, le soddisfazioni,arrivano le pacche sulle spalle,i complimenti, le belle notizie.. Arrivano quando meno te l'aspetti,quando dormi in una casa in affitto che non è la tua, arrivano quando ti manca casa tua e ti manca tutto il tuo mondo,ti mancano le tue certezze,le tue abitudini, il rumore del frigorifero e il profumo delle piante in giardino quando piove. Non c'è un posto o un momento preciso.. Arrivano e basta le sensazioni .. Arrivano e tu sei lì che le afferri e te le metti in tasca per non perdere più e per non dimenticarle distrattamente da qualche parte. Accavallo le gambe e forse dormo tranquilla.. Qualcosa mi stupirà .. Qualcosa mi renderà felice .. Qualcosa darà un senso a tutto questo mio vagare .. Qualcosa mi farà sentire migliore e a volte unica .. Qualcosa c'è sempre .. Bisogna solo saper aspettare ! Notte”.



E attraverso il profilo ufficiale di De Martino è arrivato un inaspettato "like”. Subito però è arrivata la spiegazione: "Scrivo in quanto amministratore del profilo Instagram di Stefano De Martino, nello specifico mi occupo del ripulirlo dall'enorme quantitativo di spam,... Ho avuto la distrazione di visualizzare alcuni profili di utenti con cui mantengo un rapporto privato dimenticando di effettuare il logout del profilo che amministro. Detto ciò spero di aver fatto chiarezza rispetto alla situazione equivoca ricaduta su Stefano di cui sono responsabile in prima persona". Equivoco risolto, per ora...