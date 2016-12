Stefano De Martino se la ride stretto stretto a una mora

E se la lontananza social tra Belen e Andrea Iannone facevano temere una crisi, la Rodriguez ha postato di recente un video Instagram in cui appare il motociclista a cena nel locale della showgirl. La coppia vive serena l'atmosfera prenatalizia, ma anche De Martino sembra decisamente allegro. Negli scatti di Novella il ballerino è ripreso durante la festa di Garrison in un locale romano. Stefano si diverte in compagnia, ma al momento giusto si apparta per ridere e scherzare con una mora con cui mostra grande complicità. Lui è corteggiatissimo, ma lei sembra aver già conquistato il suo cuore. Forse se la ride proprio con Diletta...