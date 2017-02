Stefano De Martino riabbraccia il figlio: mi sei mancato

“Abbiamo un po' di baci da recuperare! #miseimancatotanto”. Così Stefano De Martino riabbraccia il figlio Santiago rientrato in Italia dopo la lunga vacanza con mamma Belen e Andrea Iannone. Il ballerino di Amici non riesce a trattenere l'emozione di rivedere il suo cucciolo e sui social posta scatti, video e dediche al piccolo Santiago.

Sul suo profilo Instagram De Martino ha scelto di mostrare la sua vita privata per quel che riguarda il lavoro e il suo bambino. Niente storie d'amore o serate goliardiche, ma tante dediche dolci e affettuose nella veste di papà e tanti impegni professionali nei panni da ballerino. Poche volte replica alle critiche o ai pettegolezzi e quando lo fa è solo per chiarire la sua posizione. Così ha detto ai follower che prendevano le sue parti contro Belen: “Mi danno parecchio fastidio alcuni commenti in quanto si parla della madre mio figlio”. E così ora senza polemica riabbraccia il bambino che è stato in Malesia e alle Maldive con la mamma e il pilota. In poche ore i post con Santiago acchiappano like.