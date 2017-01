Stefano De Martino, la vera nuova fidanzata è Diletta Puecher

Il cuore di Stefano De Martino batte per una bellissima ragazza. Che non è Belen e neppure la sexy misteriosa pubblicata dal settimanale "Chi". Il sito "361 Magazine" ha lanciato l'indiscrezione senza svelare l'identità della nuova fiamma: Tgcom24 invece ha scoperto che si tratta di Diletta Puecher, 23 anni, modella proveniente dalla borghesia romana. Per il ballerino è stato un vero e proprio colpo di fulmine.