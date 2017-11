Stefano De Martino, incontri segreti con Giorgia Gabriele?

Nuova coppia all'orizzonte... Troppo presto per parlare, ma al settimanale di Alfonso Signorini non sono sfuggiti gli incontri "ravvicinati" di Stefano De Martino e Giorgia Gabriele a casa di lei. Quest'ultima, mora dai capelli lunghi e di professione (anche lei) stilista, è fisicamente molto simile a Gilda, l'ultima conquista di De Martino che però da un po' di tempo non si vede più al suo fianco.



La Gabriele, con le sue sexy curve ha infuocato per molto tempo l'Instagram di Gianluca Vacchi, grazie ai loro stacchetti in costume in giro per il mondo, ma da quando Giorgia ha messo fine alla loro storia, ha pure smesso di ballare sui social. Per lei solo sexy posati e pochi sorrisi. Fino ad ora. Forse al fianco del ballerino ha ritrovato la voglia di danzare, o forse l'ex di Belen aveva voglia di farsi confezionare un bell'abito su misura...