Stefano De Martino, guarda che sorpresa prima di prendere il volo

Sta per fare la valigia per volare in Honduras, ma intanto si gode la festa a sorpresa che gli hanno organizzato in famiglia. Stefano De Martino sarà l'inviato dell'Isola dei famosi e per la prima volta dovrà lasciare i suoi affetti per tre mesi. Si emoziona quando lo festeggiano e papà lo abbraccia calorosamente. Con lui c'è anche Gilda Ambrosio , anche se Stefano dice di essere single.

A Verissimo il ballerino ha detto: “Sono single. Alla mia età i ragazzi pensano a mettere su famiglia, io ho già fatto tutto e ora me la godo come se fossi in pensione”. Ma intanto in tutte le feste, gli eventi, le occasioni c'è Gilda al suo fianco. De Martino frena anche su un possibile ritorno di fiamma con Belen: “Non credo che torneremo mai insieme, ma i rapporti tra noi sono civilissimi. Con Santiago ci siamo fatti il regalo più bello della nostra vita. Ci saremo sempre l'uno per l'altra”.



Nel video social lo si vede emozionato quando abbraccia il papà. “Starò via tre mesi e non sono mai stato lontano per così tanto tempo dai miei affetti” ha detto il ballerino che intanto prepara i bagagli. La Ambrosio resterà a Milano ad aspettarlo?