Stefano De Martino, è Geppina la “fidanzata” in vacanza

“Oggi sono venuto qui a Mauritius in un altro resort a trovare le mie amiche... anche perché una in particolare è stata proclamata la mia nuova fidanzata e ve la presento” dice Stefano De Martino in un video Instagram. “Ecco la mia nuova fidanzata: sarebbe Geppina” aggiunge mostrando una ragazza, Francesca Pietrogrande, sui social porta il nome d'arte di Geppina, che fa parte della produzione di Amici.



“Mi spiace che le hanno dato pure della cessa” se la ride il ballerino. “La verità è che un amico così me lo invidiate tutti” replica Geppina divertita. De Martino aggiunge: “Sto cercando di far recuperare il livello di autostima di Geppina facendole dire da tutti che è bellissima... Ogni giorno dobbiamo lanciare l'hashtag savegeppina per aiutarla a cambiare il suo look”.



Intanto la ballerina Elena D'Amario, che si pensava in vacanza con Stefano, posta video su Instagram story dalla sua casa di New York mentre guarda il SuperBowl in tv con gli amici.