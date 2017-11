Stefano De Martino, che fenomeno! Ha sei dita del piede...

A Mykonos in vacanza con la bella Gilda Ambrosio, De Martino attira subito l'attenzione dei fan e non per la sua presunta love story con la fashion blogger, bensì per una foto che raccoglie in poco tempo migliaia di "like". "Il piedeee!! ...6 dita??!" è l'esclamazione più frequente, "...è la forma del piede e a tutti sembra un altro dito", rispondono i difensori del ballerino e ancora "Ma ke 6 dita è un callo forse fa il ballerino eeeh", "Cmq bello il sesto dito del piede", "Sei bellissimo, ma a che ti serve il Photoshop?. Ora anche 6 dita! !!", "oddioooo nooo ahahahah", "Sec me nn é photoshop... Ma ha muscoli pure nel piede"... E così via. A guardare bene lo scatto sembra essere stato davvero ritoccato, anche se non alla perfezione. Il ballerino è come sospeso sul muretto o in procinto di saltare giù, il colore dei pantaloni sfuma verso il bianco in maniera netta... Insomma un vero disastro! Che i suoi fan non gli perdonano.