Stefano De Martino balla con Emma Marrone, Belen si spoglia alle Maldive

BIKINI ALLE MALDIVE Belen, vacanza hot da single

A chi è diretto il gestaccio? Belen Rodriguez in fuga alle Maldive con l'amica Antonia Achille posta foto bollenti che la ritraggono in bikini e in micro tanga, lato B al vento, in piscina. Nell'ultimo scatto, bella e sexy in mezzo alle acque limpide, la Rodriguez alza il dito medio in direzione dell'obiettivo....