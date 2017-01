Stefano De Martino: a Ibiza con Belen, ma in due case diverse

“Belen e io trascorreremo entrambi l'estate a Ibiza ma in case separate. Io ho acquistato una casa in una zona centrale, lei verrà con chi vorrà. Lo abbiamo deciso per il bene di nostro figlio, per far respirare a Santiago aria pura. Belen e io siamo in primis genitori e pensiamo al bene di nostro figlio. Qualsiasi cosa succeda tra me e lei fuori da Santiago, resta fuori. Il punto focale resta l'amore per lui. Il resto non mi interessa. Comunque sì, la mia sarà un'estate da "mammo" e da single. E la cosa mi piace molto” ha detto De Martino al settimanale diretto da Alfonso Signorini.



“Mio figlio e io abbiamo un rapporto basato sulla poca differenza di età che ci divide e che ci rende quasi fratello maggiore e fratello minore - spiega Stefano, che è diventato papà a 22 anni - In questo primo viaggio da soli Santi e io abbiamo unito valori antichi e vita moderna. Con lui, l'isola ora ha un gusto tutto diverso, nuovo. Dai sapori, ai colori. Persino i dialoghi con lui sono diversi. Ormai è cresciuto, è un ometto, il mio amore. Il mio unico amore. Con lui cerco di avere la personalità di un padre, ma poi, piano piano, mi lascio andare ai consigli che darebbe un amico. La cosa più bella di Santiago è che quando è da solo o quando è con poche persone, cambia il modo di comunicare. Non cerca attenzione a tutti i costi e anche nel dialogo tra me e lui cambia tutto. Viene fuori la sua dolcezza e questo per me è il massimo perché posso godermi completamente il mio bambino”.