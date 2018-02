Stefano Bettarini spegne 46 candeline con la sua Nicoletta in braccio

Ha compiuto 46 anni , ma ne dimostra decisamente meno. Merito del sorriso contagioso, del fisico super tonico e dell'amore per la sua Nicoletta Larini . Stefano Bettarini , ex di Simona Ventura , spegne una simbolica candelina sulla torta e brinda alla sua felicità con gli amici più cari.

Bettarini festeggia in Toscana, lontano dalla mondanità, ma vicino al suo amore e agli amici di vecchia data. Sui social condivide le immagini del suo compleanno e cinguetta: "Gli anni passano, ma il sorriso resta". Sepolta l'ascia di guerra con la Ventura si gode la sua storia con Nicoletta con la quale ha grandi progetti di coppia. Lei, super sexy per l'ex calciatore, cinguetta su Instagram "Auguri amore" postando un'immagine della serata in cui è seduta sulle sue gambe davanti alla torta.



Tra gli auguri social riservati a Stefano spiccano quelli di Paola Perego, Laura Cremaschi, Fabio Cannavaro, Claudia Galanti, Mara Venier, Bosco, Maurizio Aiello e tanti altri nomi del calcio e dello spettacolo.