Stefano Bettarini: "Sono innamorato. Ora voglio un figlio"

Chiuso con la fama del latin lover, Stefano Bettarini ha trovato la sua anima gemella. Si chiama Nicoletta Larini, ha 22 anni e con lei fa importanti progetti di coppia: "Sono pronto per diventare ancora papà. Senza paura, perché Nicoletta è la donna giusta. E poi i miei figli hanno conosciuto Nico e soprattutto con Giacomo c'è un grande feeling", racconta in esclusiva su "Chi", in edicola mercoledì 30, e che Tgcom24 svela in anteprima.