Stefano Bettarini: "Insieme a Simona come una volta per nostro figlio"

Dopo anni di silenzi e attacchi social, anni difficili in cui Simona Ventura e Stefano Bettarini non si sono risparmiati niente, per gli ex coniugi torna il sereno. Come confessa l'ex calciatore al settimanale "Chi" che testimonia il loro incontro con delle foto che Tgcom24 pubblica in esclusiva. "E' una donna intelligente, nonché una gran madre", spiega.

"Ci siamo rivisti a Milano per il compleanno di Niccolò - prosegue - che sta recuperando da un intervento per la rottura dei legamenti. Nostro figlio ha compiuto diciannove anni, è in una fase delicata della vita in cui bisogna saper correre verso il futuro con le idee chiare. Simona e io siamo in primis due genitori che amano alla follia i propri figli".

E oggi che Nick deve prendere la sua strada, i genitori si sono seduti allo stesso tavolo per parlare come una famiglia del suo futuro: "Simona ha ragione quando dice: 'Bisogna sempre parlare'. Parlare è stato importante per noi. Siamo due genitori responsabili. I nostri dissidi non mineranno mai l'amore e il bene costruttivo che abbiamo per Niccolò e Giacomo".